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Азербайджан продолжает нарушать перемирие


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 15 февраля и в ночь на 16 февраля Азербайджан 44 раза нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских постовых было произведено около 500 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия на восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (1 снаряд) и станковый противотанковый гранатомет (4 снаряда).

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