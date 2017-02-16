Азербайджан продолжает нарушать перемирие

Ереван /Медиамакс/. 15 февраля и в ночь на 16 февраля Азербайджан 44 раза нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских постовых было произведено около 500 выстрелов.



Помимо стрелкового оружия на восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (1 снаряд) и станковый противотанковый гранатомет (4 снаряда).