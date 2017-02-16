Маркедонов: Проблема Карабаха не на первом плане для РФ

Ереван/Медиамакс/. Кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов считает, что вероятность возобновления военных действий в Нагорном Карабахе очень велика.

«На самом деле ничего не изменилось. Доверия между сторонами не прибавилось, компромисса нет. С 2008 года периодически происходят случаи беспрецедентного роста напряжения на границе. Так что сегодня сложно исключить вероятность их повторения», - сказал на встрече с журналистами в Ереване Маркедонов.



По его словам, России сложно занять четкую позицию в вопросе карабахского конфликта, однако Москва не перестает играть активную роль в поиске мирного урегулирования вопроса.



«Для России проблема Карабаха важна, но это не проблема абсолютного первого плана. По большому счету, именно конфликтующие стороны должны захотеть сделать шаги, которые приведут к решению проблемы»,- сказал политолог.