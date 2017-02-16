375 просмотров

Маркедонов: Проблема Карабаха не на первом плане для РФ


Сергей Маркедонов
Сергей Маркедонов

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов считает, что вероятность возобновления военных действий в Нагорном Карабахе очень велика.

«На самом деле ничего не изменилось. Доверия между сторонами не прибавилось, компромисса нет. С 2008 года периодически происходят случаи беспрецедентного роста напряжения на границе. Так что сегодня сложно исключить вероятность их повторения», - сказал на встрече с журналистами в Ереване Маркедонов.

По его словам, России сложно занять четкую позицию в вопросе карабахского конфликта, однако Москва не перестает играть активную роль в поиске мирного урегулирования вопроса.

«Для России проблема Карабаха важна, но это не проблема абсолютного первого плана. По большому счету, именно конфликтующие стороны должны захотеть сделать шаги, которые приведут к решению проблемы»,- сказал политолог.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Февраль 16, 2017 15:31
UWC Дилижан присоединился к движению One billion rising

Нагорный Карабах | Февраль 16, 2017 15:19
Маркедонов: Проблема Карабаха не на первом плане для РФ

Армия и Полиция | Февраль 16, 2017 14:59
Солдат погиб в результате падения бульдозера
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017