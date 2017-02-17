390 просмотров

ОБСЕ представлены случаи нарушения перемирия


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня очередной мониторинг на армяно-азербайджанской границе, близ села Чинари Тавушского марза.

В минобороны Армении отметили, что в ходе брифинга в сельской администрации Чинари после мониторинга представителям ОБСЕ была представлена обстановка на границе, а также статистика нарушений режима прекращения Азербайджаном.

Внимание представителей ОБСЕ было обращено на тот факт, что азербайджанская сторона периодически обстреливает приграничные населенные пункты, пастбища и поля.

В ходе мониторинга нарушений перемирия и инцидентов зафиксировано не было.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Февраль 17, 2017 15:14
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» намерен добиться «решительных сдвигов»

Армия и Полиция | Февраль 17, 2017 14:57
Завершился визит экспертов НАТО в Армению

Нагорный Карабах | Февраль 17, 2017 14:41
ОБСЕ представлены случаи нарушения перемирия
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017