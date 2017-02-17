ОБСЕ представлены случаи нарушения перемирия

Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня очередной мониторинг на армяно-азербайджанской границе, близ села Чинари Тавушского марза.
В минобороны Армении отметили, что в ходе брифинга в сельской администрации Чинари после мониторинга представителям ОБСЕ была представлена обстановка на границе, а также статистика нарушений режима прекращения Азербайджаном.
Внимание представителей ОБСЕ было обращено на тот факт, что азербайджанская сторона периодически обстреливает приграничные населенные пункты, пастбища и поля.
В ходе мониторинга нарушений перемирия и инцидентов зафиксировано не было.
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