Серж Саргсян напомнил Баку о потере Агдама, Физули и других районов

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что все возможные провокации Азербайджана получат достойный ответ.

«Сегодня в Азербайджане некоторые питают иллюзии, будто Армения будет слишком сфокусирована на выборах и, следовательно, уязвима. Политика, основанная на иллюзиях, не имеет и не может иметь будущего», - сказал президент выступая на съезде добровольческого союза «Еркрапа».



«Многие из вас помнят, как в начале 90-х, когда в Азербайджане раз в неделю менялся министр обороны, каждый из них считал своим долгом выступить и заявить, что будет через несколько дней пить чай в Степанакерте. Но, как показала история, благодаря вам и другим героическим сынам нашего народа, получилось так, что они не только не пили чай в Степанакерте, но и лишились возможность пить чай в Агдаме, Физули, Джабраиле, Кубатлу, Карвачаре и других местах», - отметил Серж Саргсян.



«На самом деле, мы не желаем Азербайджану страданий, но и никому не позволим желать страданий нашему народу. Проблема Арцаха - дело армянского народа. Как арцахский народ решит, так и сложится судьба Арцаха», - подчеркнул президент Армении.