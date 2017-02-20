Перемирие нарушалось 55 раз

Ереван /Медиамакс/. 19 февраля и в ночь на 20 февраля Азербайджан около 55 раз нарушил режим прекращения огня с Нагорным Карабахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 550 выстрелов.
Фото: Photolure
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 550 выстрелов.
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