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Перемирие нарушалось 55 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 19 февраля и в ночь на 20 февраля Азербайджан около 55 раз нарушил режим прекращения огня с Нагорным Карабахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 550 выстрелов.

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