Джеймс Уорлик: «Карабах - одно из красивейших мест на Земле»

Ереван/Медиамакс/. Бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик сказал Медиамакс, что необходимо активизировать переговоры вокруг Нагорного Карабаха.

«Думаю, президенты Армении и Азербайджана настроены на мирное урегулирование проблемы, и есть необходимость активизации усилий», - сказал Джеймс Уорлик.



Говоря о своей работе в качестве сопредседателя Минской группе ОБСЕ, отставной дипломат сказал:



«Я горжусь тем, что нам удалось восстановить диалог между президентами и внести предложения, которые могут привести к долгосрочному миру. Конечно, мы все хотим найти решение проблемы, но это дело президентов, и эта важная работа должна быть продолжена».



«Все вопросы, включая статус Нагорного Карабаха и возвращение территорий, являются неотъемлемой частью переговоров. Любые попытки выделить один из вопросов вряд ли могут быть приемлемы», - сказал Медиамакс бывший посредник.



Джеймс Уорлик выразил уверенность, что однажды армяне и азербайджанцы смогут жить бок о бок в мире и покое.



«Было время, когда это было возможно, но у новых поколений нет подобного опыта. Ввиду этого крайне важно оказывать поддержку программам, нацеленным на контакты между людьми. Это может создать базу для установления доверия в будущем», - сказал он.



«Нагорный Карабах – одно из красивейших мест в мире. Я мечтаю однажды вернуться туда, когда проблема будет уже решена и люди будут жить в мире и покое», - сказал Джеймс Уорлик.



Медиамакс напоминает, что Джеймс Уорлик представлял США в Минской группе ОБСЕ с 2013 по 2016 гг. В январе 2017 года его заменил Ричард Хогланд, которого Уорлик назвал «одним из самых опытных американских дипломатов».



После отставки Джеймс Уорлик перешел на работу в компанию Egorov, Puginsky, Afanasiev and Partners.



