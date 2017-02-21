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В Арцахе будет новая конституция


Фото: Photoliure


Ереван/Медиамакс/. 20 февраля 87,6 % участников референдума в Арцахе (69 540 избирателей) проголосовали за новую Конституцию.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты референдума.

«Против» проголосовали 9,7% голосовавших (7 686 избирателей).

Всего в референдуме участвовали 79 428 избирателей.

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