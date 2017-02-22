На линии соприкосновения отмечен рост напряженности

Ереван/Медиамакс/. 21 февраля и в ночь на 22 февраля на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Нагорного Карабаха наблюдался рост напряженности.

Азербайджан из пушек Д-44, а также 60-, 82- и 120-мм минометов и стрелкового оружия разного калибра более 105 раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых 1500 выстрелов.



На восточном и северо-восточном участках Азербайджан активно применял пушки типа Д-44 (15 снарядов) и минометы разного калибра (21 снаряд).



Для подавления наступательной активности противника передовые силы Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям.