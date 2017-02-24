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Азербайджан 75 раз нарушил режим прекращения огня


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. 23 февраля и в ночь на 24 февраля Азербайджан более 75 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 830 выстрелов. 

На восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС примени 60- и 82-мм минометы (4 снаряда) и гранатомет РПГ-7 (2 снаряда).

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