Азербайджан 75 раз нарушил режим прекращения огня

Ереван/Медиамакс/. 23 февраля и в ночь на 24 февраля Азербайджан более 75 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 830 выстрелов.



На восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС примени 60- и 82-мм минометы (4 снаряда) и гранатомет РПГ-7 (2 снаряда).