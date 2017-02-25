Представлено видео ночной провокации Азербайджана

Ереван/Медиамакс/. Министерство обороны Армении представило видеокадры попытки азербайджанского наступления, имевшей место минувшей ночью.







Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что первым кружком на видео обозначен запуск Азербайджаном системы разминирования «Тропа».



Второй кружок обозначает ответный огонь армянской стороны. В третьем кадре видно отступление азербайджанских военнослужащих под огнем армянской стороны. Все эти кадры касаются событий в направлении Акны (Агдама).



В конце видео видны тела азербайджанских военнослужащих, оставшиеся в направлении Мартуни.