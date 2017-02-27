Керри Кавано предлагает наказывать нарушителей перемирия

Ереван /Медиамакс/. Бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Кавано (Carey Cavanaugh) считает, что Соединенные Штаты должны предпринять меры по предотвращению нового вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Керри Кавано, который в настоящее время преподает дипломатию и урегулирование конфликтов в университете Кентукки, написал об этом в объемной статье, опубликованной на сайте Совета по внешним делам США.



Керри Кавано отмечает, что после апреля 2016 года США, Россия и Франция использовали дипломатию для предотвращения насилия, «однако так и не сумели восстановить мирный процесс».



Экс-дипломат напомнил, что начиная с 2006 года Азербайджан потратил $ 22 млрд на закупку вооружений.



Керри Кавано отмечает, что если о подготовке Азербайджана к новым военным можно судить по передвижениям войск и другим действиям, то «угрозы Армении ударить по энергетической инфраструктуре Азербайджана нуждаются в менее очевидной подготовке».



Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ выступил с рядом предложений, адресованных администрации США.



В частности, пишет он, Соединенные Штаты могут выступить с инициативой о принятии резолюции Совбеза ООН, которая осудит любые значительные военные действия в зоне конфликта.

