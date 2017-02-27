Керри Кавано предлагает наказывать нарушителей перемирия

Ереван /Медиамакс/. Бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Кавано (Carey Cavanaugh) считает, что Соединенные Штаты должны предпринять меры по предотвращению нового вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Керри Кавано, который в настоящее время преподает дипломатию и урегулирование конфликтов в университете Кентукки, написал об этом в объемной статье, опубликованной на сайте Совета по внешним делам США.
Керри Кавано отмечает, что после апреля 2016 года США, Россия и Франция использовали дипломатию для предотвращения насилия, «однако так и не сумели восстановить мирный процесс».
Экс-дипломат напомнил, что начиная с 2006 года Азербайджан потратил $ 22 млрд на закупку вооружений.
Керри Кавано отмечает, что если о подготовке Азербайджана к новым военным можно судить по передвижениям войск и другим действиям, то «угрозы Армении ударить по энергетической инфраструктуре Азербайджана нуждаются в менее очевидной подготовке».
Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ выступил с рядом предложений, адресованных администрации США.
В частности, пишет он, Соединенные Штаты могут выступить с инициативой о принятии резолюции Совбеза ООН, которая осудит любые значительные военные действия в зоне конфликта.
Фото: REUTERS
«Дополнительной мерой может быть указание зачинщика. В сотрудничестве с партнерами, США путем публичного осуждения, прекращения экономической помощи или применения санкций могут наказать сторону, которая спровоцирует значительную эскалацию», - отмечает Керри Кавано.
Завершая статью, отставной дипломат подчеркивает, что администрации Трампа следует уделять большое внимание карабахской проблеме и «активно принимать меры по предотвращению боевых действий и обеспечению необходимой поддержки мирному процессу».
Керри Кавано был сопредседателем Минской группы ОБСЕ в 1999-2001 гг. Он считается одним из основных авторов варианта урегулирования, который обсуждался президентами Армении и Азерабйджана в Ки Весте в 2001 году. В 2011 году Керри Кавано в интервью Медиамакс рассказал подробности переговоров в Ки Весте.
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