Перемирие нарушалось 85 раз

Ереван /Медиамакс/. 26 февраля и в ночь на 27 февраля Азербайджан более 85 раз нарушил режим прекращения огня по всему периметру линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских постовых было произведено 1150 выстрелов.



Наиболее интенсивные нарушения происходили на восточном, северо-восточном и северном направлениях. На указанных участках азербайджанские ВС выпустили, соответственно, 9 и 27 снарядов из 60- и 82-мм минометов.



Передовые воинские части Армии обороны при необходимости прибегали к ответным действиям.



25 февраля и в ночь на 26-е Азербайджан применил также 122-мм гаубицы Д-30 и пушки Д-44. В направлении армянских постовых было выпущено 113 снарядов - 36 из пушек и 77 из минометов.



Противник также обстреливал из пушек село Талиш (18 снарядов).