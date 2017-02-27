731 просмотров

Перемирие нарушалось 85 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 26 февраля и в ночь на 27 февраля Азербайджан более 85 раз нарушил режим прекращения огня по всему периметру линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских постовых было произведено 1150 выстрелов.

Наиболее интенсивные нарушения происходили на восточном, северо-восточном и северном направлениях. На указанных участках азербайджанские ВС выпустили, соответственно, 9 и 27 снарядов из 60- и 82-мм минометов.

Передовые воинские части Армии обороны при необходимости прибегали к ответным действиям.

25 февраля и в ночь на 26-е Азербайджан применил также 122-мм гаубицы Д-30 и пушки Д-44. В направлении армянских постовых было выпущено 113 снарядов - 36 из пушек и 77 из минометов.

Противник также обстреливал из пушек село Талиш (18 снарядов).

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Февраль 27, 2017 17:41
Тела азербайджанских военных вынесли из нейтральной зоны

Общество | Февраль 27, 2017 17:31
Совет ЕС утвердил безвизовый режим с Грузией

Нагорный Карабах | Февраль 27, 2017 16:52
Мы не хотим войны, сказал президент Армении в Брюсселе
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017