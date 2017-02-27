Баку нарушил условие эвакуации тел из нейтральной зоны

Ереван /Медиамакс/. Армия обороны НКР сообщила, что Азербайджан нарушил условие эвакуации тел своих жертв из нейтральной зоны на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, в результате чего они продолжают оставаться на нейтральной территории.

В Армии обороны напомнили, что 25 февраля при посредничестве личного представителя Действующего председателя ОБСЕ стороны договорились организовать эвакуацию тел азербайджанских военнослужащих с нейтральной территории 26 февраля с участием представителей Международного Комитета Красного Креста.



«Процесс эвакуации не был осуществлен по вине не арцахской, а азербайджанской стороны, поскольку последняя нарушила достигнутые на переговорах договоренности», - говорится в сообщении.



В Армии обороны НКР отметили, что министерство обороны Азербайджана опубликовало сегодня имена своих военнослужащих, погибших утром 25 февраля в ходе атаки на арцахские позиции, отметив, что «арцахская сторона препятствовала эвакуации тел, выдвигая новые требования».



Напомним, что азербайджанская сторона 25 февраля предприняла попытку диверсионного проникновения, после чего была отброшена назад, оставив пять жертв.