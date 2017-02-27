Мы не хотим войны, сказал президент Армении в Брюсселе

Ереван /Медиамакс/. Президент Серж Саргсян сказал сегодня, что «Армения не видит альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта и, в отличие от Азербайджана, не хочет, чтобы регион снова погрузился в ужасы войны».

Серж Саргсян сказал об этом в Брюсселе на встрече с лидером Европейской народной партии (ЕНП) Жозефом Долем.



Серж Саргсян представил подходы армянской стороны к урегулированию конфликта, ситуацию на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, сообщения о периодических нарушениях режима перемирия, провокационных действиях и эскалации обстановки со стороны Азербайджана.



Президент Армении подтвердил, что Армения не будет жалеть усилий, чтобы совместно с Минской группой ОБСЕ добиться исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта, что, по убеждению Сержа Саргсяна, является также коллективным представлением мировой общественности.



Стороны обсудили также перспективы развития отношений Армения-ЕС, процесс реформ, проходящих в Армении, а также подготовку к назначенным на апрель парламентским выборам.



Серж Саргсян отметил значимую роль ЕНП как наиболее влиятельной политической силы в Европе в углублении отношений Армении с ЕС.



Президент Армении поблагодарил президента ЕНП за приглашение участвовать в политическом съезде ЕНП в Мальте.