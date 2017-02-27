Тела азербайджанских военных вынесли из нейтральной зоны

Ереван /Медиамакс/. Сегодня примерно в 17:00 при участии Международного Комитета Красного Креста и полевых помощников личного представителя Действующего председателя ОБСЕ в нейтральной зоне была проведена операция по эвакуации тел азербайджанских военнослужащих.

В Армии обороны НКР отметили, что операция была осуществлена в результате дополнительного соглашения, заключенного при посредничестве личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.



«Процесс эвакуации был осуществлен в соответствии с договоренностью, достигнутой 25 февраля, то есть так, как изначально требовала арцахская сторона», - отметили в Армии обороны.



Напомним, что азербайджанская сторона 25 февраля предприняла попытку диверсионного проникновения, после которой была отброшена назад, оставив на нейтральной территории тела пятерых убитых.