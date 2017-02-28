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Генсек НАТО: Карабахский вопрос не имеет военного решения


Фото: http://nato.int


Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у карабахского конфликта нет военного решения.

Глава Альянса сказал об этом 27 февраля в Брюсселе, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Армении.

«Мы обсудили карабахский вопрос. Я озабочен продолжающимся насилием на линии соприкосновения. Важно избежать обострения ситуации, потому что этот конфликт не имеет военного решения. Мы призываем Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать над мирным урегулированием. НАТО полностью поддерживает работу Минской группы ОБСЕ», - сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг отметил, что партнерство Армении и НАТО «выгодно для обеих сторон». Он выразил благодарность Армении за последовательное участие в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово. «Армянские войска помогают обеспечивать стабильность в этих странах, и мы очень благодарны за ваш вклад в безопасность евроатлантической зоны», - сказал Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что Армения и НАТО работают над новым Планом действий индивидуального партнерства (IPAP), который будет приспособлен под потребности и требования Армении. Йенс Столтенберг отметил, что видит большие возможности в области взаимосовместимости сил, оборонных реформ и военного образования.

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