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Конфликт является уже «открытым», сказал президент Армении


Фото: http://nato.int


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что карабахский конфликт является уже «открытым».

Президент сказал об этом 27 февраля в Брюсселе, выступая на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО.

«Мы обсудили самые взрывоопасные вызовы безопасности в нашем регионе, последние события в рамках карабахского конфликта. В этом контексте я подчеркнул важность поддержки НАТО и лично господина Столтенберга, оказываемую посредническим усилиям Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование карабахского конфликта.

Апрельская война и регулярные обстрелы с применением тяжелой артиллерии и военной техники свидетельствуют о том, что этот конфликт уже является открытым. И сегодня больше чем когда-либо необходимо, чтобы все мировое сообщество объединилось вокруг цивилизованного решения, оказывая поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта», - сказал Серж Саргсян.

Президент сказал, что отношения Армения-НАТО  основываются на четко осознанных общих интересах и потребностях и отличаются достаточно богатой повесткой.

«В этом году исполняется 25 лет сотрудничества Армении с НАТО. Четверть века назад, в 1992 году, получившая независимость Армения вступила в Совет партнерства НАТО, заложив фундамент партнерских отношений с Альянсом. С радостью констатирую, что в течение этих лет наше взаимодействие росло и постоянно  пополнялось новым содержанием, став частью многослойной системы безопасности Армении.

Мы констатировали, что успешно были выполнены 4 плана индивидуального партнерства Армения-НАТО, и в настоящее время на этапе утверждения находится уже пятый план на 2017-2019 гг. Я пригласил господина генерального секретаря в Армению. Это будет отличный повод подвести итоги 25-летнего сотрудничества и наметить дальнейшие действия», - сказал Серж Саргсян.

«Армения продолжает вносить свой значимый вклад коллективные усилия по установлению международного мира и стабильности, из потребителя безопасности став ее поставщиком. Я горжусь, что наши военнослужащие в данных миссиях оцениваются как подготовленные, дисциплинированные и ответственные участники», - сказал глава Армении.

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