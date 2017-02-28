Перемирие нарушалось 120 раз

Ереван /Медиамакс/. 27 февраля и в ночь на 28 февраля Азербайджан более 120 раз нарушал режим прекращения огня по всему периметру линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
В направлении армянских постовых было произведено около 2200 выстрелов.
Наиболее интенсивные нарушения имели место на восточном и северном направлениях. На указанных участках азербайджанские ВС выпустили 15 снарядов из 60- и 82-мм минометов.
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