Перемирие нарушалось 120 раз

Ереван /Медиамакс/. 27 февраля и в ночь на 28 февраля Азербайджан более 120 раз нарушал режим прекращения огня по всему периметру линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

В направлении армянских постовых было произведено около 2200 выстрелов.



Наиболее интенсивные нарушения имели место на восточном и северном направлениях. На указанных участках азербайджанские ВС выпустили 15 снарядов из 60- и 82-мм минометов.