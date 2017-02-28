ООН призывает начать содержательные переговоры по Карабаху

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны карабахского конфликта немедленно начать содержательные переговоры по достижению мирного урегулирования.
Как сообщается на официальной странице ООН, об этом объявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь ООН полностью поддерживает действия Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, направленные на смягчение нынешней опасной ситуации и предотвращение дальнейшей эскалации»,- сказал он.
Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут нарушить соглашение о прекращении огня.
По словам Стефана Дюжаррика, в ООН обеспокоены сообщениями о недавних столкновениях в Нагорном Карабахе и прилежащей линии соприкосновения.
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