ООН призывает начать содержательные переговоры по Карабаху

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны карабахского конфликта немедленно начать содержательные переговоры по достижению мирного урегулирования.

Как сообщается на официальной странице ООН, об этом объявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.



«Генеральный секретарь ООН полностью поддерживает действия Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, направленные на смягчение нынешней опасной ситуации и предотвращение дальнейшей эскалации»,- сказал он.



Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут нарушить соглашение о прекращении огня.



По словам Стефана Дюжаррика, в ООН обеспокоены сообщениями о недавних столкновениях в Нагорном Карабахе и прилежащей линии соприкосновения.