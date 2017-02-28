Серж Саргсян: Под обстрелом не бывает многообещающих переговоров

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что никогда не бывают многообещающими «переговоры, проходящие под пушечные залпы».

Президент сказал об этом, выступая в брюссельском офисе фонда «Карнеги».



«И Арцах, и Армения принципиально против применения силы и выступают за скорейшее урегулирование конфликта путем мирных переговоров. Новые попытки военных авантюр со стороны Азербайджана могут иметь непредсказуемые последствия для самого же Азербайджана. Армения как гарант безопасности Нагорного Карабаха неоднократно заявляла, что готова соответственно реагировать на любые попытки применения силы», - заявил президент Армении.



По словам Сержа Саргсяна, Баку использует карабахский конфликт, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем.



«Именно по этой причине в Баку недавно объявили, что проблема Нагорного Карабаха якобы является «их внутренним делом». Карабахским конфликтом уже долгие годы занимаются Франция, Россия и Соединенные Штаты – в международно согласованном формате Минской группы ОБСЕ. Вероятно, в Баку кому-то приснился дурной сон, и они решили, что эти три лидера мировой общественности отложили все свои дела и занялись «внутренней проблемой» Азербайджана»,- сказал Серж Саргсян.



Президент Армении подчеркнул, что, несмотря на постоянные угрозы со стороны Азербайджана, Арцах твердо движется к более прочной демократии.



«Среди собравшихся здесь я вижу известных экспертов. Если есть альтернативный механизм управления, самоуправления для непризнанных единиц, я был бы благодарен, если бы вы поделились со мной. Мне трудно объяснить арцахским коллегам, почему Косово, не являющийся членом ООН, может сотрудничать с ОБСЕ/БДИПЧ и таким образом формировать свои институты управления, а они - нет.



Хотя Армения не признала независимость Косово, тем не менее, через формирование бюджета ОБСЕ участвует в этом процессе. Уверен, что мировая общественность должна постепенно начать способствовать демократическим процессам в Нагорном Карабахе, независимо от статуса Нагорно-Карабахской Республики»,- заявил Серж Саргсян.