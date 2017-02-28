В Арцахе Каспшика призвали «реагировать адресно»

Ереван/Медиамакс/. Президент НКР Бако Саакян принял сегодня Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как отметили в пресс-службе президента НКР, особое внимание на встрече было уделено попытке диверсионного проникновения, осуществленной Азербайджаном 25 февраля текущего года. Бако Саакян назвал это проявлением провокационной политики, направленной на подрыв мира и стабильности в регионе.



В данном контексте глава НКР отметил важность адресной и жесткой оценки международного сообщества, расценивая ее как одну из важных составляющих сдерживания деструктивной политики, проводимой противником.