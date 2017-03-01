Сегодня в 15:40 на юго-восточном участке линии соприкосновения (Мартуни) Азербайджан применил управляемую противотанковую ракету SPIKE.

«Противник целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, что чревато непредсказуемыми последствиями», - заявили в Армии обороны НКР.



В результате применения ракеты Армия обороны НКР потерь не понесла.



В течение дня противник продолжил нарушать режим перемирия с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов.



«Министерство обороны НКР заявляет, что готово к любому развитию событий, а вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации на линии соприкосновения ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в сообщении.