Сегодня в 15:40 на юго-восточном участке линии соприкосновения (Мартуни) Азербайджан применил управляемую противотанковую ракету SPIKE.
«Противник целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, что чревато непредсказуемыми последствиями», - заявили в Армии обороны НКР.
В результате применения ракеты Армия обороны НКР потерь не понесла.
В течение дня противник продолжил нарушать режим перемирия с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов.
«Министерство обороны НКР заявляет, что готово к любому развитию событий, а вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации на линии соприкосновения ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в сообщении.
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