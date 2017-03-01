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Азербайджан применил управляемую противотанковую ракету


Фото: http://www.thinkdefence.co.uk


Сегодня в 15:40 на юго-восточном участке линии соприкосновения (Мартуни) Азербайджан применил управляемую противотанковую ракету SPIKE.

«Противник целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, что чревато непредсказуемыми последствиями», - заявили в Армии обороны НКР.

В результате применения ракеты Армия обороны НКР потерь не понесла.

В течение дня противник продолжил нарушать режим перемирия с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

«Министерство обороны НКР заявляет, что готово к любому развитию событий, а вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации на линии соприкосновения ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в сообщении.

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