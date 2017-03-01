Президент Армении обсудил проблему Арцаха с руководством ЕС

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян обсудил проблему Нагорного Карабаха с главой Европейской комиссии Жаном-Полем Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и председателем Европейского парламента Антонио Таяни.

28 февраля на встречах в Брюсселе президент Армении представил последние события и озабоченности в рамках карабахского урегулирования.



На встрече с Жаном-Клодом Юнкером Серж Саргсян высоко оценил сбалансированную позицию ЕС, созвучную с усилиями и формулировками сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



На встрече с Федерикой Могерини президент Армении сказал, что отказ Азербайджана выполнять договоренности, достигнутые в 2016 г. на встречах в Вене и Санкт-Петербурге, ставит под вопрос весь переговорный процесс и многолетние усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.



На встрече с Антонио Таяни Серж Саргсян высоко оценил усилия депутатов Европейского парламента, которые лично побывали в Арцахе и точно знают, чего на самом деле хочет арцахский народ.



Серж Саргсян выразил озабоченность в связи с тем, что Азербайджан объявил данных депутатов Европейского парламента в международный розыск.