264 просмотров

Президент Армении обсудил проблему Арцаха с руководством ЕС


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян обсудил проблему Нагорного Карабаха с главой Европейской комиссии Жаном-Полем Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и председателем Европейского парламента Антонио Таяни.

28 февраля на встречах в Брюсселе президент Армении представил последние события и озабоченности в рамках карабахского урегулирования.

На встрече с Жаном-Клодом Юнкером Серж Саргсян высоко оценил сбалансированную позицию ЕС, созвучную с усилиями и формулировками сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На встрече с Федерикой Могерини президент Армении сказал, что отказ Азербайджана выполнять договоренности, достигнутые в 2016 г. на встречах в Вене и Санкт-Петербурге, ставит под вопрос весь переговорный процесс и многолетние усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.

На встрече с Антонио Таяни Серж Саргсян высоко оценил усилия депутатов Европейского парламента, которые лично  побывали в Арцахе и точно знают, чего на самом деле хочет арцахский народ. 

Серж Саргсян выразил озабоченность в связи с тем, что Азербайджан объявил данных депутатов Европейского парламента в международный розыск.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Март 1, 2017 09:32
Президент Армении обсудил проблему Арцаха с руководством ЕС

Нагорный Карабах | Февраль 28, 2017 20:23
Азербайджан применил управляемую противотанковую ракету

Нагорный Карабах | Февраль 28, 2017 17:22
В Арцахе Каспшика призвали «реагировать адресно»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017