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Ночью режим перемирия интенсивно нарушался


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 28 февраля и в ночь на 1 марта обстановка на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана продолжала оставаться напряженной.

Особенно интенсивно режим прекращения огня нарушался в течение ночи. Азербайджан с применением стрелкового оружия разного калибра и артиллерии произвел в направлении армянских позиций более 1100 выстрелов. На юго-восточном направлении (Мартуни) помимо разного рода минометов и пушек Д-44 азербайджанские ВС вели обстрел из реактивных систем залпового огня TR-107 (5 снарядов).

В результате нарушения перемирия армянская сторона потерь не понесла.

Для подавления активности противника передовые силы Армии обороны Арцаха прибегли к ответным действиям.

На данный момент обстановка на передовой спокойная.

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