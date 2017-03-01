Ночью режим перемирия интенсивно нарушался

Ереван/Медиамакс/. 28 февраля и в ночь на 1 марта обстановка на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана продолжала оставаться напряженной.

Особенно интенсивно режим прекращения огня нарушался в течение ночи. Азербайджан с применением стрелкового оружия разного калибра и артиллерии произвел в направлении армянских позиций более 1100 выстрелов. На юго-восточном направлении (Мартуни) помимо разного рода минометов и пушек Д-44 азербайджанские ВС вели обстрел из реактивных систем залпового огня TR-107 (5 снарядов).



В результате нарушения перемирия армянская сторона потерь не понесла.



Для подавления активности противника передовые силы Армии обороны Арцаха прибегли к ответным действиям.



На данный момент обстановка на передовой спокойная.