Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на передовые позиции

Ереван/Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Тем не менее, азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.