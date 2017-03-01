Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на передовые позиции

Ереван/Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Тем не менее, азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.