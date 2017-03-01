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Армянские дипломаты посетили Арцах


Фото: Пресс-служба президента НКР


Ереван /Медиамакс/. Президент НКР Арцах Бако Саакян принял сегодня представителей центрального аппарата министерства иностранных дел и дипломатического корпуса Армении во главе с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном.

Как сообщили в пресс-службе президента НКР, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся внешней политики двух армянских республик, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов.

Президент НКР с удовлетворением отметил, что подобные визиты стали традиционными и носят регулярный характер, подчеркнув их важность для углубления взаимодействия между Арменией и НКР во внешнеполитической сфере.

Бако Саакян наградил государственными наградами группу дипломатов из министерства иностранных дел Армении за значительный вклад в процесс признания независимости Республики Арцах.

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