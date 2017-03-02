51 снаряд выпущен по армянским позициям

Ереван/Медиамакс/. 1 марта и в ночь на 2 марта Азербайджан более 100 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха.

В направлении армянских постовых было произведено около 1200 выстрелов.



На юго-восточном, восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС применяли также реактивные системы залпового огня TR-107, 60-и и 82-мм минометы, ручные противотанковые, противотанковые станковые, станковые автоматические и подствольные гранатометы, в целом выпустив 51 снаряд.



Передовые воинские части Армии обороны прибегли к ответным действиям.