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Карен Мирзоян: непризнанный, но свободный министр


Карен Мирзоян
Карен Мирзоян

Фото: Euobserver.com


Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян сказал, что карабахский конфликт должен быть решен путем референдума.

Он сказал об этом в беседе с EUObserver, рассказывая об особенностях дипломатической работы в непризнанных странах.

«Представлять непризнанную Республику Арцах нелегко, однако ставка высока – угроза уничтожения»,- сказал дипломат.

Карен Мирзоян рассказал, что часто вынужден скрывать информацию о своих частных встречах с европейскими коллегами, чтобы не ставить их в неловкое положение.

Тем не менее, по его словам, быть министром иностранных дел непризнанной республики «приятнее».

«Я не ограничен обычными дипломатическими нормами и могу действовать свободнее», - отметил министр.

«Тот факт, что я представляю небольшой народ, живущий на окраине Европы, который сумел преодолеть все сложности, победить в войне и построить демократическую страну, придает мне сил и творческих возможностей»,- добавил Карен Мирзоян.

По его словам, в Арцахе невелика дистанция между министром и рядовыми гражданами.

«Ты являешься министром несколько часов в день, а когда рабочий день заканчивается, ты идешь по улице как простой гражданин», - отметил он.

Глава МИД Арцаха сказал, что европейская «мягкая сила» может снизить угрозу эскалации и пригласил дипломатов ЕС посетить Арцах.

«На карте Европы не должно быть «черных дыр»… Европа должна быть видимой отсюда, - отметил Карен Мирзоян. – Это граница Европы, место, где она берет свое начало. У нас общая культура и история. У людей, живущих в Степанакерте, возможно более темные глаза и волосы, чем у европейцев, однако у нас одинаковые мечты о будущем».

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