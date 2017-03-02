Армия обороны Арцаха опровергает заявления Азербайджана

Ереван/Медиамакс/. Армия обороны Арцаха назвала сегодня «выдумками» сообщения минобороны Азербайджана об уничтожении армянского штаба в направлении Мартуни и предотвращении попытки диверсии со стороны Арцаха на мартакертском участке линии соприкосновения.

«Арцахская сторона никогда не выступает в роли нападающего и готова нанести решительный удар по любой провокации противника», - говорится в сообщении Армии обороны.