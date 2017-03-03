Ереван готов применить все возможности своего военного арсенала

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил, что «Армения, ни секунды не сомневаясь, применит все возможности своего военного арсенала для обеспечения безопасности народа Арцаха, если Азербайджан продолжит в том же духе и доведет ситуацию до военной».

2 марта президент посетил Министерство иностранных дел по случаю Дня дипломата и встретился с участниками совещания центрального аппарата МИД и руководителей дипломатических представительств Армении за рубежом.



«Ереван и Степанакерт не хотят войны, а в Баку на высшем уровне постоянно говорят о войне, нагнетают ситуацию на линии соприкосновения, восхваляют солдат, чьи так называемые «героические поступки» считаются военными преступлениями. Сегодня в регионе главным фактором, сдерживающим широкомасштабную войну, являются армянские солдаты, которые твердо стоят на ногах и четко понимают, за что сражаются и какие задачи решают», - сказал Серж Саргсян.