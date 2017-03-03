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Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 2 марта и в ночь на 3 марта обстановка на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана оставалась напряженной.

Противник по всему периметру линии соприкосновения около 145 раз нарушал режим прекращения огня из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, выпустив в направлении армянских постовых более 2000 выстрелов.

Особенно интенсивные нарушения имели место на восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения. На указанных участках азербайджанские ВС выпустили в общей сложности 111 снарядов из 60- и 82-мм минометов и разного рода гранатометов.

В результате ответных действий передовых воинских частей Армии обороны активность противника была подавлена.

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