США продолжат поддерживать процесс урегулирования, сказал Тиллерсон

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что его страна продолжит оказывать активное содействие мирному урегулированию карабахского конфликта.
Как сообщает МИД, глава американской дипломатии сказал об этом 3 марта в телефонном разговоре с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.
Эдвард Налбандян выразил уверенность, что дружественное партнерство Армении и США совместными усилиями получит новый импульс. Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Соединенные Штаты ценят теплые и прочные отношения между двумя странами и готовы продолжить совместную работу по их развитию.
Руководители внешнеполитических ведомств Армении и США обсудили также региональные и международные проблемы.
В частности, госсекретарь США выразил благодарность за существенный вклад Армении в международную миротворческую деятельность. Рекс Тиллерсон также высоко оценил тот факт, что Армения приняла десятки тысяч беженцев из Сирии.
Эдвард Налбандян и Рекс Тиллерсон обменялись мыслями относительно мер по продвижению процесса мирного урегулирования карабахского конфликта. Эдвард Налбандян представил последние события в зоне конфликта, подчеркнув необходимость выполнения договоренностей, достигнутых в прошлом году в Вене и Санкт-Петербурге.
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