Лавров и Мамедъяров проведут переговоры в Москве

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров проведут сегодня переговоры в Москве.

Министры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.



«Россия уже более двух десятилетий выступает ключевым посредником в нагорно-карабахском урегулировании, в том числе в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ. С учетом географической близости и общей истории наших народов разблокирование этого конфликта имеет для нас первостепенное значение. Содействие сторонам в нагорно-карабахском урегулировании относится к числу российских внешнеполитических приоритетов», - подчеркнули в МИД РФ.