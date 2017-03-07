Перемирие нарушалось 50 раз

Ереван/Медиамакс/. 6 марта и в ночь на 7 марта Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра более 50 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.
В направлении армянских постовых было произведено более 1100 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны от ответных действий в основном воздерживались.
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