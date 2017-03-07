Посредники посетят Баку, затем Ереван и Степанакерт

Ереван/Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на этой неделе отправятся в Азербайджан, после чего посетят Армению и Нагорный Карабах.
Об этом Медиамакс сообщил французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти.
«В ближайшие дни президент Армении Серж Саргсян будет с официальным визитом в Париже. Поэтому, наш визит в Армению и Карабах не состоится сразу после Азербайджана», - сказал Стефан Висконти, подчеркнув, что визит в Армению также запланирован на март.
По словам французского сопредседателя, о точных сроках позднее проинформирует армянская сторона.
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