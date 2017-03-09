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На линии соприкосновения было относительно спокойно


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. 8 марта и в ночь на 9 марта обстановка на линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана оставалась относительно спокойной.

Противник около 40 раз нарушал режим прекращения огня из стрелкового оружия разного калибра. В направлении армянских постовых было произведено более 450 выстрелов.

7 марта и в ночь на 8-е марта противник более 40 раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых около 500 выстрелов.

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