На линии соприкосновения было относительно спокойно

Ереван/Медиамакс/. 8 марта и в ночь на 9 марта обстановка на линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана оставалась относительно спокойной.

Противник около 40 раз нарушал режим прекращения огня из стрелкового оружия разного калибра. В направлении армянских постовых было произведено более 450 выстрелов.



7 марта и в ночь на 8-е марта противник более 40 раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых около 500 выстрелов.



