Президент Франции напомнил о «Мадридских принципах»

Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Франсуа Олланд сказал, что условиями для урегулирования Карабахского конфликта являются «Мадридские принципы».

Как сообщает пресс-служба президента Армении, лидер Франции сказал об этом вечером 8 марта, выступая на официальном обеде в честь президента Армении Сержа Саргсяна.



«Для создания мирного и безопасного будущего мы обязаны продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Ничто не может быть хуже статуса-кво. Более 23 лет стороны ведут переговоры, не достигая видимых результатов. Много раз решение казалось очень близким. В октябре 2014 года я взял на себя инициативу и пригласил Вас в Париж вместе с Вашим азербайджанским коллегой. Мы достигли прогресса по болезненному вопросу участи пропавших в ходе конфликта людей, но продвинуться дальше нам не удалось. Однако продолжению переговоров нет альтернативы, если мы все согласны с тем, что военное решение конфликта исключено.



Постоянно консультируясь с Соединенными Штатами и Россией, Франция непрерывно осуществляет свою работу посредника. Условия решения известны – это «Мадридские принципы», в основе которых – неприменение силы, уважение территориальной целостности государств и право на самоопределение. Франция готова оказать содействие любой инициативе в данном направлении», - сказал Франсуа Олланд.



В ответном тосте президент Армении Серж Саргсян, в частности, сказал:



«Наша цель – мир. Сила оружия никогда и никому не приносила добра, а мир устанавливался только там, где умели слушать и идти на разумный компромисс. Очевидно, что мир - это не отсутствие разногласий, а их урегулирование мирными средствами».