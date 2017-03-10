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Перемирие нарушалось более 30 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 9 марта и в ночь на 10 марта Азербайджан более 30 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 550 выстрелов.

На восточном направлении азербайджанские ВС применяли снайперские винтовки «Истиглал» и СВД (92 выстрела), а на северо-восточном направлении 82-мм миномет (1 снаряд).

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