Перемирие нарушалось более 30 раз

Ереван /Медиамакс/. 9 марта и в ночь на 10 марта Азербайджан более 30 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 550 выстрелов.



На восточном направлении азербайджанские ВС применяли снайперские винтовки «Истиглал» и СВД (92 выстрела), а на северо-восточном направлении 82-мм миномет (1 снаряд).