Азербайджан нарушил перемирие 30 раз

Ереван/Медиамакс/. 10 марта и в ночь на 11 марта на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан 30 раз нарушил режим прекращения огня из стрелкового оружия разного калибра, произведя в направлении армянских постовых 100 выстрелов.
В восточном направлении азербайджанские ВС применили станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), а в северном направлении – 82-мм миномет (1 снаряд).
Передовые воинские части Армии обороны воздерживались от ответных действий.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.