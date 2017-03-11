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Азербайджан нарушил перемирие 30 раз


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 10 марта и в ночь на 11 марта на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан 30 раз нарушил режим прекращения огня из стрелкового оружия разного калибра, произведя в направлении армянских постовых 100 выстрелов.

В восточном направлении азербайджанские ВС применили станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда), а в северном направлении – 82-мм миномет (1 снаряд).

Передовые воинские части Армии обороны воздерживались от ответных действий.

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