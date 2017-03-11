Ереван обвиняет Турцию в торможении урегулирования по Карабаху

Ереван/Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что Турция пытается препятствовать возможному прогрессу в переговорном процессе по Нагорному Карабаху.

Комментируя для Общественного телевидения Армении недавние заявления президента Турции, Шаварш Кочарян сказал:



«Многие годы руководство Турции своими провокационными заявлениями делает более жесткой и без того деструктивную политику Азербайджана в вопросе урегулирования, стремясь препятствовать возможному прогрессу в переговорном процессе.



Очевидно, что Турции не нужно урегулирование карабахского конфликта, поскольку установление стабильного мира в регионе значительно снизит зависимость Баку от Анкары».