Ереван обвиняет Турцию в торможении урегулирования по Карабаху

Ереван/Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что Турция пытается препятствовать возможному прогрессу в переговорном процессе по Нагорному Карабаху.
Комментируя для Общественного телевидения Армении недавние заявления президента Турции, Шаварш Кочарян сказал:
«Многие годы руководство Турции своими провокационными заявлениями делает более жесткой и без того деструктивную политику Азербайджана в вопросе урегулирования, стремясь препятствовать возможному прогрессу в переговорном процессе.
Очевидно, что Турции не нужно урегулирование карабахского конфликта, поскольку установление стабильного мира в регионе значительно снизит зависимость Баку от Анкары».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.