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Ереван обвиняет Турцию в торможении урегулирования по Карабаху


Фото: http://www.akparti.org.tr/


Ереван/Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что Турция пытается препятствовать возможному прогрессу в переговорном процессе по Нагорному Карабаху.

Комментируя для Общественного телевидения Армении недавние заявления президента Турции, Шаварш Кочарян сказал:

«Многие годы руководство Турции своими провокационными заявлениями делает более жесткой и без того деструктивную политику Азербайджана в вопросе урегулирования, стремясь препятствовать возможному прогрессу в переговорном процессе.

Очевидно, что Турции не нужно урегулирование карабахского конфликта, поскольку установление стабильного мира в регионе значительно снизит зависимость Баку от Анкары».

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