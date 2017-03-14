Перемирие нарушалось 55 раз

Ереван /Медиамакс/. 12 марта и в ночь на 13 марта Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра 55 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
В направлении армянских постовых было произведено более 550 выстрелов. На южном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также станковый противотанковый гранатомет (1 снаряд).
11 марта и в ночь на 12 марта азербайджанская сторона из стрелкового оружия разного калибра 40 раз нарушила режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых около 500 выстрелов. На восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (2 снаряда).
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.