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Перемирие нарушалось 55 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 12 марта и в ночь на 13 марта Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра 55 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

В направлении армянских постовых было произведено более 550 выстрелов. На южном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также станковый противотанковый гранатомет (1 снаряд).

11 марта и в ночь на 12 марта азербайджанская сторона из стрелкового оружия разного калибра 40 раз нарушила режим прекращения огня, произведя в направлении армянских постовых около 500 выстрелов. На восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (2 снаряда).

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