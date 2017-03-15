ОБСЕ не зафиксировал нарушений на линии соприкосновения

Ереван/Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Мартакертского района, северо-западнее населенного пункта Талиш.

Как отметили в МИД НКР, мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.