Противник нарушил перемирие 40 раз

Ереван/Медиамакс/. 15 марта и в ночь на 16 марта Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
В направлении армянских постовых было произведено более 550 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий.
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