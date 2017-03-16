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Противник нарушил перемирие 40 раз


Фото: Медиамакс


Ереван/Медиамакс/. 15 марта и в ночь на 16 марта Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

В направлении армянских постовых было произведено более 550 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий.

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