В СЕ представлена позиция НКР по решениям Европейского суда

Ереван /Медиамакс/. Советник президента НКР по юридическим вопросам Эмиль Бабаян на прошлой неделе принял участие в обсуждении выполнения решений Европейского суда по делам «Чирагов против Армении» и «Саргсян против Азербайджана» в Комитете министров Совета Европы.



Представитель правительства Армении в Европейском суде по правам человека, советник президента Армении Геворг Костанян сегодня на встрече с журналистами подчеркнул, что «впервые в истории представитель НКР участвовал в официальном международном мероприятии».



По словам Геворга Костаняна, в ходе обсуждения у армянской стороны была обеспокоенность, что Азербайджану удастся помешать участию представителя НКР.



«Мы четко заявили, что представитель НКР является членом армянской делегации, и никто не имеет права выгонять его с заседания», - сказал представитель Армении в ЕСПЧ, добавив, что Эмиль Бабаян полноценно выступил на заседании и представил позицию президента НКР и других ветвей власти.



Говоря о решениях ЕСПЧ по делам, касающимся Карабаха, Костанян напомнил, что армянская сторона не согласна с содержанием решения по своей части.



«Хочу напомнить, что Армения не взяла на себя обязательство по выполнению решения по делу «Чирагов против Армении», а согласилась обсудить выполнение решения при трех условиях: гарантия физической безопасности, формирование атмосферы доверия и создание механизмов расследования для инцидентов на линии соприкосновения», - сказал он.



Геворг Костанян сообщил, что Азербайджан взял на себя ответственность по делу «Саргсян против Азербайджана» и до июня представит план действий по выплате компенсации армянским беженцам и восстановлению их прав другими способами.