После апрельской войны в ЕСПЧ против Баку подано 700 исков

Ереван /Медиамакс/. В связи с защитой прав погибших и пострадавших в ходе апрельской войны в Европейский суд по правам человека было подано более 700 исков против Азербайджана

Представитель правительства Армении в ЕСПЧ Геворг Костанян сказал об этом сегодня на встрече с журналистами.



По его словам, в настоящее время ведется производство по 23 делам.



«Правительство Армении получило официальное уведомление от Европейского суда, и мы уже вовлечены в процесс в качестве третьей стороны», - сказал Геворг Костанян.



Он сообщил, что в Азербайджане заявили о поданных против Армении в ЕСПЧ 500-600 исках. В данном случае Армения будет выступать в ЕСПЧ в качестве ответчика.