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После апрельской войны в ЕСПЧ против Баку подано 700 исков


Геворг Костанян
Геворг Костанян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. В связи с защитой прав погибших и пострадавших в ходе апрельской войны в Европейский суд по правам человека было подано более 700 исков против Азербайджана

Представитель правительства Армении в ЕСПЧ Геворг Костанян сказал об этом сегодня на встрече с журналистами.

По его словам, в настоящее время ведется производство по 23 делам.

«Правительство Армении получило официальное уведомление от Европейского суда, и мы уже вовлечены в процесс в качестве третьей стороны», - сказал Геворг Костанян.

Он сообщил, что в Азербайджане заявили о поданных против Армении в ЕСПЧ 500-600 исках. В данном случае Армения будет выступать в ЕСПЧ в качестве ответчика.

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