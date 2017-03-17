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Противник нарушил перемирие 35 раз


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 16 марта и в ночь на 17 марта Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра более 35 раз нарушал режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

В направлении армянских постовых было произведено около 450 выстрелов.

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