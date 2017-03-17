Азербайджан может пойти на крайние меры, сказал глава МИД НКР

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД НКР Карен Мирзоян заявил, что апрельская агрессия Баку поставила под сомнение перспективы мирного урегулирования конфликта.

Карен Мирзоян сказал об этом, выступая в Афинах на мероприятии «Стабильность и безопасность на Кавказе: ситуация в Нагорном Карабахе».



«Действия Азербайджана, особенно за последнее время, направленные на последовательное обострение ситуации, и полное отсутствие желания достичь окончательного и мирного урегулирования конфликта, свидетельствуют о том, что Азербайджан ради своих политических выгод готов пойти на крайние шаги, вплоть до разжигания военных действий, что и произошло в апреле 2016 года», - сказал Карен Мирзоян.



Глава МИД НКР подчеркнул, что в сложившейся ситуации первоочередной задачей является создание условий для возобновления полноценных переговоров, в частности, полное восстановление режима прекращения огня, установленного соглашениями 1994 и 1995 годов, и незамедлительная реализация договоренностей, достигнутых 16 мая 2016 года в Вене и 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге.



«Демократическое развитие государственности Арцаха является необратимым процессом, ярким примером чему служит принятие новой Конституции 20 февраля 2017 года. Независимо от возникающих перед нами вызовов, Арцах не свернет с демократического пути и продолжит борьбу, направленную на признание ее самоопределения со стороны международного сообщества»,- заявил Карен Мирзоян.