Азербайджан 35 раз нарушил перемирие

Ереван /Медиамакс/. 21 марта и в ночь на 22 марта Азербайджан около 35 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 400 выстрелов.



Из снайперских винтовок азербайджанские ВС вели наиболее интенсивный обстрел на восточном и северо-восточном направлениях, произведя 31 выстрел.



Передовые воинские части Армии обороны прибегали к ответным действиям только в случае крайней необходимости.