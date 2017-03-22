Азербайджан 35 раз нарушил перемирие

Ереван /Медиамакс/. 21 марта и в ночь на 22 марта Азербайджан около 35 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 400 выстрелов.
Из снайперских винтовок азербайджанские ВС вели наиболее интенсивный обстрел на восточном и северо-восточном направлениях, произведя 31 выстрел.
Передовые воинские части Армии обороны прибегали к ответным действиям только в случае крайней необходимости.
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