Перемирие нарушалось более 30 раз

Ереван/Медиамакс/. 22 марта и последующей ночью Азербайджан более 30 раз нарушил режим прекращения огня.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 370 выстрелов.
Фото: Photolure
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 370 выстрелов.
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