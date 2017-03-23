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Перемирие нарушалось более 30 раз


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 22 марта и последующей ночью Азербайджан более 30 раз нарушил режим прекращения огня.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 370 выстрелов. 

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