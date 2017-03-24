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Перемирие нарушалось 40 раз


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 23 марта и в ночь на 24 марта Азербайджан около 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 350 выстрелов.

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