Перемирие нарушалось 40 раз

Ереван /Медиамакс/. 23 марта и в ночь на 24 марта Азербайджан около 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 350 выстрелов.